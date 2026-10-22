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Thailanda și Malaezia îi îndeamnă pe cetățeni să evite țările din UE afectate de proteste

Franța a fost lovită de unele dintre cele mai grave proteste de stradă devenite violente în ultimii ani, pe fondul demonstrațiilor legate de costul vieții. Totuși, nu este singura țară europeană afectată de proteste.
Thailanda și Malaezia îi îndeamnă pe cetățeni să evite țările din UE afectate de proteste
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
22 oct. 2026, 08:09, Știri externe
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De asemenea, în Italia și Belgia au izbucnit ciocniri de amploare redusă, iar în Spania și Portugalia protestele față de prețurile la locuințe sunt efervescente, potrivit AFP.

„Cei care călătoresc din Thailanda către Europa trebuie să urmărească cu atenție situația, deoarece aceasta se schimbă rapid, iar Franța rămâne un motiv de îngrijorare, având în vedere că situația este încă în desfășurare”, a declarat ministrul thailandez al Afacerilor Externe, Sihasak Phungketkeow, reporterilor miercuri seara, în timpul unei vizite în Italia.

El a menționat îngrijorările legate de protestele din Italia, subliniind că omologul său italian a fost nevoit să anuleze întâlnirea bilaterală din cauza unei ședințe urgente a cabinetului de guvern privind tulburările, adăugând: „Suntem îngrijorați și în privința Spaniei”.

„Dacă nu este absolut necesar, având în vedere tot ce se întâmplă în aceste țări, cred că este mai bine să amânați călătoria pentru o perioadă”, a spus el.

Ambasada Malaeziei la Paris le-a recomandat duminică cetățenilor malaezieni aflați în Franța „să dea dovadă de prudență și să rămână vigilenți” din cauza protestelor.

„Deși călătoriile în Franța rămân neîngrădite, cetățenilor malaezieni li se recomandă să ia în considerare amânarea călătoriilor neesențiale până când situația se va îmbunătăți”, se arată într-un comunicat.

China și-a avertizat cetățenii care călătoresc în Franța să ia măsuri de siguranță, a raportat luni postul public de televiziune CCTV, după ce primăriile și magazinele au fost jefuite și incendiate în weekend.

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