The Guardian: Grupări criminale latino-americane au ajuns și în România. Traficul de cocaină explodează în Europa

O investigație realizată timp de patru luni de The Guardian arată că rețele provenite din America Latină nu se mai concentrează exclusiv asupra marilor porți de intrare din vestul continentului, ci își extind prezența inclusiv spre ruta balcanică.

România, printre țările în care a fost semnalată activitatea rețelelor

Investigația publicației britanice, realizată pe baza unor baze de date, informații provenite de la poliție și servicii de informații și a unor discuții cu judecători, procurori și experți din opt țări, indică activitatea unor carteluri și grupări din Columbia, Brazilia, Ecuador, Venezuela, Mexic și Statele Unite în cel puțin 12 state europene.

Prezența acestora este mai pronunțată în Spania, Portugalia, Țările de Jos, Belgia și Franța, însă activități legate de asemenea rețele au fost semnalate și în Germania, România, Croația și Slovacia. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) include și Bulgaria în această categorie.

Daniel Brombacher, politolog și director al Europe Observatory din cadrul GI-TOC, atrage atenția că fenomenul începe să se manifeste în regiuni în care organizațiile latino-americane nu dispuneau anterior de infrastructură.

„Acest fenomen nu mai este limitat la țările care reprezentau în mod tradițional porțile de intrare”, afirmă Brombacher.

Expertul menționează explicit Europa de Est și ruta balcanică, susținând că „grupările latino-americane apar și în România și Bulgaria, de-a lungul rutei balcanice”.

De la cartelul Sinaloa la cea mai puternică grupare criminală din Brazilia

Printre organizațiile identificate de anchetatori în diferite state europene se numără cartelurile mexicane Sinaloa și Jalisco New Generation (CJNG), gruparea columbiană Clan del Golfo, ELN și facțiuni disidente ale FARC, dar și organizațiile braziliene Primeiro Comando da Capital (PCC) și Comando Vermelho.

Pe listă apar, de asemenea, Tren de Aragua, originară din Venezuela, și grupările Barrio 18 și MS-13.

Investigația subliniază însă că simpla identificare a unor legături sau a unei prezențe într-o anumită țară nu înseamnă că respectivele organizații controlează teritoriul sau dispun acolo de structuri comparabile cu cele din America Latină.

Amploarea fenomenului ar putea fi, de altfel, mai mare decât cea documentată oficial. Un raport nepublicat al Parchetului din São Paulo, consultat de The Guardian și bazat parțial pe date ale serviciului brazilian de informații Abin, indică faptul că PCC, considerată cea mai mare organizație criminală din Brazilia, ar opera în 16 țări europene.

Capturile de cocaină au crescut cu 471% în zece ani

Expansiunea rețelelor coincide cu o creștere masivă a cantităților de droguri care ajung pe piața europeană.

Între 2014 și 2024, cantitatea de cocaină confiscată în Europa a crescut cu 471%, potrivit datelor citate în investigație. În paralel, autoritățile au destructurat tot mai multe laboratoare locale utilizate pentru procesarea derivaților cocainei.

Una dintre explicații este creșterea fără precedent a producției în America Latină. Raportul mondial privind drogurile pentru 2026 al Oficiului ONU pentru Droguri și Criminalitate estimează că producția mondială de cocaină s-a situat în 2024 între 3.800 și 4.700 de tone, de peste patru ori mai mult decât în 2014.

Suprafața cultivată cu coca în America de Sud a ajuns la un nivel record de aproximativ 385.000 de hectare, de trei ori mai mare decât în urmă cu un deceniu.

Europa, o piață tot mai atractivă pentru traficanți

Europa a devenit o destinație strategică pentru traficul internațional de cocaină inclusiv datorită marjelor de profit mai ridicate decât cele obținute pe piața americană. Datele prezentate de The Guardian indică faptul că piața europeană ar reprezenta în prezent aproximativ un sfert din consumul mondial.

Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate printre cele mai periculoase care operează în Europa. Dintre acestea, 149 au conexiuni cu organizații din America Latină, 67 includ membri latino-americani, iar 22 sunt alcătuite predominant din persoane provenite din această regiune.