Premierul britanic nu are nicio intenţie de a revoca Articolul 50, privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în pofida unei petiţii care a fost semnată de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtător de cuvânt, relatează site-ul cotidianului The Guardian.

Theresa May nu are nicio intenţie de a revoca Articolul 50 privind ieşirea din UE

Întrebat ce părere are Theresa May faţă de o petiţie privind revocarea Articolului 50, purtătorul de cuvânt a declarat că May nu are această intenţie.

Premierul britanic a declarat în mai multe rânduri că eşecul unui al doilea referendum ar afecta democraţia ţării.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul.

