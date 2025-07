Tot mai mulți utilizatori de DMT afirmă că extratereștrii sunt aici. Teoria halucinantă a unui cercetător

Utilizatorii DMT – un compus psihedelic natural – relatează în mod constant că au intrat într-un tărâm străin, populat de ființe inteligente, printre care se numără și misterioșii „elfi mașină”, entități jucăușe și vorbărețe care par să existe într-o altă dimensiune, potrivit Dailymail.

Aceste entități apar în mod constant în viziunile celor care consumă DMT, ceea ce i-a făcut pe unii oameni de știință să se întrebe dacă nu cumva utilizatorii accesează o realitate comună, de natură extraterestră.

DMT (N,N-Dimetiltriptamina) este prezentă în mii de plante, inclusiv în ayahuasca – utilizată în ceremonii religioase – și în cantități mici în organismul uman.

Dr. Andrew Gallimore, doctor în chimie biologică și cercetător în neuroștiințe computaționale, a declarat că a întâlnit personal aceste ființe după ce a fost „transportat” într-o lume hiperdimensională, plină de entități inteligente.

Aceste ființe, diferite de orice creatură de pe Pământ – de la forme insectoide la entități asemănătoare unor zeități – par să existe într-un spațiu care sfidează înțelegerea noastră tridimensională.

Cercetătorul, convins că acești extratereștri sunt reali

Gallimore este convins că aceste întâlniri nu sunt simple halucinații induse de drog, ci reflectă o prezență reală, accesibilă prin intermediul DMT.

Faptul că experiențele DMT sunt similare între utilizatori – în lipsa oricăror forme umane sau animale – ridică întrebări profunde despre existența acestor ființe într-o dimensiune invizibilă, dar prezentă.

Gallimore sugerează că DMT ar putea acționa precum o cheie care deblochează această lume ascunsă, unde entitățile inteligente așteaptă, posibil cu răspunsuri privind scopul lor pe Pământ.

Dr. Gallimore a povestit că, spre deosebire de alte droguri psihedelice, precum LSD, care induc experiențe variabile, DMT pare să transporte oamenii într-o realitate nouă, stranie și repetitivă ca structură.

Psihedelicele modifică modul în care creierul construiește realitatea

El a descris prima sa experiență cu DMT, în care a pus o cantitate mică de pudră într-o pipă de sticlă și a fumat-o. „În câteva secunde, lumea normală de veghe a fost complet înlocuită de o realitate complet nouă, ce nu poate fi descrisă altfel decât ca o realitate extraterestră: extrem de complexă, hiperdimensională, evident populată de ființe extrem de inteligente și avansate”, a spus el.

Gallimore a precizat că ființele erau „non-umane, non-animale” și nu proveneau din această lume.

El susține că, spre deosebire de alte droguri care alterează percepția realității, DMT te transportă într-o realitate cu totul nouă. Celebrul cercetător al psihedelicelor, Terence McKenna, a descris DMT drept un „comutator de canal al realității”.

Gallimore consideră că o modalitate de a înțelege modul în care funcționează psihedelicele este prin modele computaționale ale creierului. Potrivit lui, substanțe precum DMT modifică modul în care creierul construiește realitatea, accesând informații la care în mod normal nu avem acces.

Tărâm mai vechi cu trilioane de ani decât universul nostru?

În cartea sa, Death By Astonishment: Confronting the Mystery of the World’s Strangest Drug, Gallimore scrie că nu știe unde se află aceste ființe, dar are senzația că e un tărâm mai vechi cu trilioane de ani decât universul nostru, iar entitățile sunt cu miliarde de ani mai avansate decât omenirea.

El compară „spațiul” în care sunt descoperite entitățile cu o structură de dimensiune superioară – ca și cum cineva care a trăit într-un univers bidimensional ar avea brusc acces la o realitate tridimensională.

Gallimore s-a dedicat acum complet studiului DMT, subliniind că, deși există cercetare academică privind această substanță și imagistica cerebrală asociată, mulți dintre cercetători aparțin unei culturi alternative.

„Sper ca într-o zi să înțelegem pe deplin unde duce experiența cu DMT”, a declarat el. „Nu știm relația dintre universul nostru și acest loc – dacă este un univers paralel, dacă suntem o felie tridimensională a unei structuri de dimensiune superioară. Nu știm unde este acest loc și nici care este relația noastră cu el.”