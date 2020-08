UPDATE 19:00

Un avion al companiei Air India Express s-a prăbuşit la aterizare. Totul s-a întâmplat în statul indian Kerala, pe aeroportul din Kozhikode, scrie BBC.

Potrivit primelor informaţii, avionul s-ar fi rupt în două. La bordul aeronavei se aflau aproape 200 de persoane.



La momentul transmiterii ştirii, sunt cel puţin 3 morţi şi 35 de răniţi.

An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. 🙏 pic.twitter.com/IcyAFzhCGo