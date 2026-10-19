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Trei turiști au murit după erupția unui vulcan din Indonezia. Ar fi ajuns prea aproape de crater

Trei excursioniști au murit după ce au fost surprinși de erupția vulcanului Dukono, din Indonezia, în apropierea craterului.
Trei turiști au murit după erupția unui vulcan din Indonezia. Ar fi ajuns prea aproape de crater
Andreea Tobias
19 oct. 2026, 16:09, Știri externe
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Autoritățile din Indonezia înceară că afle dacă ghidul turistic a ignorat avertismentele privind pericolele din zonă. Erupția a dus la o coloană uriașă de cenușă, care a ajuns la aproximativ 10 kilometri înălțime.

Vulcan erupt în Indonezia: Trei turiști au murit

Tragedia s-a produs pe muntele Dukono, situat pe insula Halmahera, în Indonezia. Grupul de excursioniști a fost surprins de erupție în apropierea craterului vulcanului.

Trei persoane au murit, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate de autorități. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă ghidul care însoțea grupul a ignorat avertismentele privind riscurile asociate activității vulcanice.

Coloana de cenușă s-a ridicat la 10 kilometri înălțime

Erupția vulcanului Dukono a generat o coloană impresionantă de cenușă, care s-a ridicat la aproximativ 10 kilometri în atmosferă.

Apropierea de crater în timpul unei erupții vulcanice poate expune turiștii la gaze fierbinți, cenușă și materiale vulcanice proiectate în aer. Ancheta urmează să clarifice condițiile în care grupul a ajuns în zona periculoasă și dacă au fost respectate avertismentele autorităților.

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