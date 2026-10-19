Trei turiști au murit după erupția unui vulcan din Indonezia. Ar fi ajuns prea aproape de crater

Autoritățile din Indonezia înceară că afle dacă ghidul turistic a ignorat avertismentele privind pericolele din zonă. Erupția a dus la o coloană uriașă de cenușă, care a ajuns la aproximativ 10 kilometri înălțime.

gunung dukono (halmahera) ini memang hampir tiap hari meletus sejak 1933… dan banyak pendaki yg suka nekat pengen liat langsung erupsinya dari dekat. tapi barusan cek berita, kejadian ada pendaki meninggal terakhir bulan mei 2026. semoga gak kejadian lagi ya 🙏🏻 https://t.co/aTmOiq6d3Y — hey wan (@akunhewan) October 19, 2026

Vulcan erupt în Indonezia: Trei turiști au murit

Tragedia s-a produs pe muntele Dukono, situat pe insula Halmahera, în Indonezia. Grupul de excursioniști a fost surprins de erupție în apropierea craterului vulcanului.

Trei persoane au murit, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate de autorități. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă ghidul care însoțea grupul a ignorat avertismentele privind riscurile asociate activității vulcanice.

Coloana de cenușă s-a ridicat la 10 kilometri înălțime

Erupția vulcanului Dukono a generat o coloană impresionantă de cenușă, care s-a ridicat la aproximativ 10 kilometri în atmosferă.

Apropierea de crater în timpul unei erupții vulcanice poate expune turiștii la gaze fierbinți, cenușă și materiale vulcanice proiectate în aer. Ancheta urmează să clarifice condițiile în care grupul a ajuns în zona periculoasă și dacă au fost respectate avertismentele autorităților.