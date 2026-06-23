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Trenuri blocate în Germania / Probleme ale sistemelor de comunicații dau peste cap planurile a mii de turiști

Circulația trenurilor din Germania a fost oprită temporar marți seară, după apariția unei defecțiuni la sistemul național de comunicații digitale GSM-R, utilizat pentru coordonarea traficului feroviar, a anunțat operatorul feroviar Deutsche Bahn.
Trenuri blocate în Germania / Probleme ale sistemelor de comunicații dau peste cap planurile a mii de turiști
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Luiza Moldovan
24 iun. 2026, 02:18, Știri externe
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Compania a precizat că toate trenurile au fost reținute în stații din cauza unei probleme tehnice la nivel național care a afectat sistemul GSM-R, folosit pentru comunicațiile dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control, arată AP.

Pana a provocat perturbări în întreaga țară, iar numeroși pasageri au rămas blocați în gări, unde s-au format cozi la ghișeele de informații, în încercarea de a găsi alternative de transport.

La aproximativ o oră și jumătate după anunțarea incidentului, Deutsche Bahn a transmis că a identificat cauza defecțiunii, fără a oferi detalii, și că echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemei.

Circulația a fost reluată la aprox. două ore pe anumite segmente

Operatorul feroviar a anunțat că va acorda pasagerilor afectați vouchere pentru taxi și cazare la hotel și că, acolo unde a fost posibil, a pus la dispoziție trenuri staționate în gări pentru ca oamenii să se poată adăposti. Compania și-a cerut scuze pentru disconfortul creat.

La aproximativ două ore de la apariția defecțiunii, circulația a fost reluată pe unele segmente ale rețelei.

Rețeaua de trenuri de navetiști din Berlin a anunțat că serviciile au fost reluate, însă cu întârzieri și anulări, în timp ce operatorul regional DB Regio Mitte a avertizat că perturbările vor continua cel puțin până miercuri dimineață.

Sistemul GSM-R e folosit în Europa din 2000

Sistemul GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) reprezintă standardul european pentru comunicațiile feroviare și este utilizat pentru transmiterea datelor și comunicațiilor vocale necesare exploatării în siguranță a rețelelor de cale ferată.

Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, acesta este folosit în Europa din anul 2000.

În ultimii ani, Deutsche Bahn s-a confruntat cu numeroase critici din cauza întârzierilor și a perturbărilor din trafic.

Compania investește în modernizare

Compania desfășoară în prezent un amplu program de modernizare a infrastructurii feroviare, după o perioadă îndelungată de investiții insuficiente.

În trecut, oprirea aproape completă a circulației feroviare la nivel național în Germania s-a produs doar în situații excepționale, cauzate în principal de fenomene meteorologice severe, și nu de defecțiuni tehnice.

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