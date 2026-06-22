Școli închise și trenuri anulate în mai multe țări din Europa. Măsurile luate împotriva valului de căldură

O mare parte a Europei se pregătește, luni, pentru un val de căldură care se va intensifica și mai mult în zilele următoare, potrivit AFP.

Unele țări au luat măsuri speciale, pentru a atenua efectele valului de căldură.

Un cercetător a reiterat faptul că schimbările climatice provocate de om au contribuit la recentul val de căldură record, potrivit sursei.

Franța a înregistrat decese cauzate de căldură în weekend. 49 din cele 96 de departamente continentale ale țării au fost în alertă roșie pentru vreme.

Măsurile luate de francezi

Oficialii francezi au anunțat, luni, închiderea a 845 de școli. Alte 1.800 vor permite elevilor să plece mai devreme decât în ​​mod normal.

Duminică, mai multe orașe au anulat festivalul anual de muzică. Guvernul a interzis consumul de alcool în locurile publice din motive de sănătate și ordine publică. Interdicția a fost impusă în departamentele aflate deja în alertă roșie pentru vreme, potrivit sursei citate.

Temperaturi extreme în Franța

Unele părți ale Franței au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade. Ele reprezintă temperaturi extreme pentru luna iunie. În regiunea Gironde de sud-vest, oficialii locali au declarat că decesele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, s-au datorat parțial căldurii intense.

Meteorologii francezi spun că actualul val de căldură ar putea ajunge să fie la fel de grav ca cel din august 2003. Atunci, valul de căldură a curmat viața a aproape 15.000 de persoane în Franța, mai arată sursa.

Atât Franța, cât și Belgia au anunțat reduceri ale serviciilor lor feroviare. În Franța, vor fi reduse în principal liniile de navetiști din Paris și din împrejurimi.

Compania feroviară națională din Belgia a anunțat că unele trenuri din orele de vârf au fost anulate pentru luni și marți. Măsurile au fost luate pentru a reduce riscul unor avarii care să blocheze șinele.

Belgia va avea „cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată”

Se așteaptă ca temperaturile din Belgia să fie „cele mai ridicate înregistrate vreodată” în săptămâna următoare, a avertizat David Dehenauw, șeful departamentului de prognoză de la Institutul Meteorologic din Belgia.

Ministrul francez adjunct pentru ecologie, Mathieu Lefèvre, a declarat că acest val de căldură a fost „deosebit de intens și deosebit de timpuriu”. În luna mai, mai multe țări europene au raportat temperaturi record pentru acea perioadă a anului, mai specifică sursa.

Akshay Deoras, cercetător senior la Centrul Național pentru Științe Atmosferice al Universității din Reading, Anglia, a declarat că este clar ce se află în spatele valului de recorduri de căldură.

Omul a provocat schimbările climatice, un punct de plecare pentru valul de căldură

„Schimbările climatice provocate de om au oferit punctul de plecare pentru acest eveniment. Au încărcat atmosfera cu căldură suplimentară și au făcut ca temperaturile extreme să fie mult mai intense decât ar fi fost în trecut”, a explicat el.

Serviciul meteorologic spaniol a avertizat duminică asupra temperaturilor „extrem de ridicate” pentru acest sezon. Ele vor fi înregistrate atât ziua, cât și noaptea, până miercuri. Se estimează că temperaturile vor ajunge la 44 de grade Celsius în unele zone.

Duminică, oficialii din Madrid au anulat proiecția publică pe un ecran gigant a victoriei Spaniei asupra Arabiei Saudite la Cupa Mondială, din cauza căldurii extreme.

Val de căldură „fără precedent” în Marea Britanie

În Marea Britanie, Liz Bentley, directoarea executivă a Societății Regale de Meteorologie, a prezis că recordurile de căldură existente în Marea Britanie pentru luna iunie vor fi „anihilate”. Acest lucru se întâmplase deja în mai, mai precizează sursa.

„Săptămâna care urmează va aduce un val de căldură fără precedent. Temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius”, a prezis ea. „Recordul actual din iunie este de 35,6 grade Celsius”.

„Acest lucru va duce la două luni consecutive, mai și iunie, în care recordurile de temperatură din Regatul Unit au fost anihilate cu peste 2 grade Celsius”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.