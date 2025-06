Trump a făcut anunțul: O întâlnire SUA-Iran va avea loc săptămâna viitoare, după atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene

„Vom vorbi cu ei săptămâna viitoare, cu Iranul”, a declarat Trump, adăugând că SUA se vor „întâlni” cu ei, fără a preciza cine va fi implicat în întâlnire sau unde va avea loc, scrie CBS News.

În cadrul summitului NATO de la Haga, Trump a menționat că ar putea exista un acord formal la un moment dat cu Iranul, însă nu crede că acest lucru este necesar, deoarece siturile lor nucleare au fost „aruncate în aer până la împărăția viitoare”. Această afirmație vine în contradictoriu cu primele evaluări făcute de serviciile de informații ale Pentagonului, care stipulează că elementele de bază ale instalațiilor nucleare ale Iranului nu au fost, de fapt, distruse.

„Singurul lucru pe care l-am cere este ceea ce am cerut și înainte, «nu vrem nucleară». Dar am distrus nucleara. Cu alte cuvinte, acesta este distrus. (…) Dacă am obține un document, nu ar fi rău”, a spus Trump.

În noaptea de 21 spre 22 iunie, Statele Unite au lansat atacuri asupra a trei instalații nucleare ale Iranului. La scurt timp după, Trump a afirmat că loviturile au „distrus complet și total” instalațiile de îmbogățire nucleară ale Iranului.