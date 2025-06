„Trump a fost ales să guverneze Statele Unite, nu să guverneze lumea!”, spune liderul Braziliei

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, va vizita oficial Franța începând din 5 iunie, înainte să participe la Conferința Națiunilor Unite pentru Ocean de la Nisa, programată pentru perioada 9-13 iunie 2025. Da Silva se va întâlni cu Emmanuel Macron și cu oameni influenți de afaceri și va vizita șantierele navale din Toulon, unde se construiesc submarinele cu propulsie nucleară pentru că Franța urmează să sprijine Brazilia în a-și dezvolta propriile echipamente nucleare.

În interviul oferit cotidianului Le Monde, șeful Braziliei descrie relația sa cu Emmanuel Macron ca fiind excelentă și personală, bazată pe respect reciproc și un dialog constant, menționând chiar și buna relație dintre soțiile celor doi lideri. În contrast, liderul brazilian îl evaluează pe Donald Trump cu o critică fermă. Referindu-se la bilanțul primelor sale luni din cel de-al doilea mandat, el a afirmat că: „Trump a fost ales să guverneze Statele Unite, nu să guverneze lumea!”

Da Silva a subliniat că, deși Trump are dreptul să conducă America, nu are autoritatea de a se amesteca în treburile altor țări sau de a le submina suveranitatea: „A fost ales de o majoritate a americanilor, are dreptul să se exprime. Dar asta nu-i oferă autoritatea de a se amesteca în treburile altor țări și de a nu le respecta suveranitatea, nici de a contesta multilateralismul, cu riscul de a arunca lumea într-un haos generalizat. Să se ocupe mai întâi de americani!”

Brazilia este pregătită să-i răspundă lui Trump cu reciprocitatea tarifelor

Brazilia are un deficit comercial față de Statele Unite și, chiar dacă Trump o consideră încă o „țară prietenă”, SUA au impus o taxă vamală minimă de 10% pentru importurile braziliene, cu tarife mai mari pentru țările cu bariere comerciale stricte împotriva americanilor. Președintele Braziliei a transmis miniștrilor săi să prioritizeze dialogul, folosind toate mijloacele de negociere, dar a avertizat că, dacă discuțiile nu vor da rezultate, Brazilia este pregătită să răspundă: „Vom dialoga mai întâi cât de mult posibil, într-un spirit de calm și detensionare. Îmi doresc să folosim toate cuvintele din dicționarul negocierii… Dar dacă acest lucru nu funcționează, suntem pregătiți să aplicăm o lege a reciprocității privind tarifele comerciale.”

„Nu ne dorim revenirea la Războiul Rece”

Șeful statului brazilian a explicat și obiectivul summitului BRICS, programat la Rio pentru 6 și 7 iulie, precizând că acesta va reflecta răspunsul Sudului global la presiunile din partea Washingtonului: „Nu este vorba despre a lua poziție pentru sau împotriva lui Trump. Sudul global are un singur obiectiv – creșterea economică și dezvoltarea. BRICS nu are dușmani și nici nu-și dorește să aibă. Brazilia vrea să mențină relații bune atât cu China, cât și cu Statele Unite. Nu ne dorim o revenire la Războiul Rece.”

„Țările din Sud au fost prea mult timp tratate ca niște simple națiuni în curs de dezvoltare, care nu deranjau pe nimeni. Acea epocă s-a încheiat. BRICS reprezintă acum 39% din PIB-ul mondial și mai mult de jumătate din populația planetei. Am devenit un actor economic și politic de neocolit”, a precizat da Silva.

La Rio se vor întâlni reprezentanții celor 11 membri oficiali ai alianței, Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Arabia Saudită, Egipt, Emiratele, Etiopia, Indonezia și Iran, alături de oficiali ai altor 9 țări asociate.

„Nu voi permite revenirea extremei drepte la putere”

Cunoscut pentru angajamentul său ferm față de pace, da Silva, în vârstă de 79 de ani, urmează să primească o recunoaștere extrem de rară din partea Academiei Franceze. De la înființarea Academiei, în 1635, de către Cardinalul Richelieu, doar 19 șefi de stat au fost onorați în sesiuni oficiale, iar Lula este al doilea brazilian care primește această distincție, după Dom Pedro II, în urmă cu 152 de ani.

Președintele brazilian nu a confirmat încă o eventuală participare la alegerile prezidențiale din 2026, spunând că „trebuie să fie 100% sănătos” pentru a candida. Totuși, el a transmis că nu va permite revenirea extremei drepte la putere: „Ceea ce pot garanta este că nu voi permite revenirea extremei drepte la putere. Remediul crizei nu este mai puțină democrație, ci mai multă democrație.”