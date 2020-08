Trump amuză poliţiştii din New York

Donald Trump continuă atacul din campanie. Preşedintele s-a întâlnit cu ofiţerii din New York - dintr-o asociaţie de caritate care i-a oferit sprijinul politic - şi le-a spus că nu le va fi bine sub conducerea lui Joe Biden, fiindcă democraţii vor tăia din fondurile Poliţiei.

„Este un război în aripa stângă faţă de poliţişti. Dacă Adormitul Joe Biden ar deveni preşedinte, el ar trece peste legislaţie, numaidecât, pentru a distruge fiecare departament de poliţie din America. Ştiţi asta. Şi probabil cu Kamala e şi mai rău. Chiar speram să o aleagă pe Pocahontas, dar...” a spus Donald Trump.

Preşedintele SUA i-a ironizat pe contracandidaţii Joe Biden şi Kamala Harris şi i-a asigurat pe ofiţeri că el e „pro-poliţie” şi „anti-crimă”.

Joe Biden, candidatul democrat la prezidenţialele din SUA, a ales-o pe Kamala Harris pentru funcţia de vicepreşedinte. Ea ar putea fi prima femeie în această funcţie. Totuşi, Trump o consideră un politician mediocru.

„Nimeni nu va fi în siguranţă în America lui Biden. Niciun oraş, nicio suburbie nu va fi cruţată”, susţine preşedintele SUA, în hohotele de râs şi uralele poliţiştilor.

NEW: The New York Police Benevolent Association endorses Pres. Trump, a first for the union representing +50,000 active and retired NYC police officers. pic.twitter.com/RgQFpqZCFA