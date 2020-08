Trump înoată într-un ocean de COVID pe noua copertă TIME

Autorul noii coperţi TIME, unde Trump înoată într-un ocean de COVID-19, este artistul grafician Tim O'Brien. Aceasta se numeşte ”Alegerile ciumei” şi este cea de-a patra copertă TIME care pleacă de la Casa Albă. Tim O'Brien spune că „Apa în creştere este o metaforă a haosului din Casa Albă”.

TIME’s new cover: How COVID-19 changed everything about the 2020 election https://t.co/WcGbCk7j7t pic.twitter.com/Bwq5PyKBzR