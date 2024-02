Trump lansează o linie de încălţăminte, după o amendă de 355 milioane de dolari. Cât costă pantofii sport

"Am vrut să fac acest lucru de mult timp", a declarat fostul preşedinte american, în timp ce dezvăluia ceea ce el a numit prima încălţăminte oficială Trump la Sneaker Con din Philadelphia, o reuniune care se prezintă ca fiind "Cel mai mare spectacol de pantofi de pe Pământ".

Pantofii sport, cu un detaliu al steagului american pe spate, sunt vânduţi sub numele de Never Surrender High-Tops la preţul de 399 de dolari pe un site care vinde, de asemenea, parfumul Victory47 marca Trump la preţul de 99 de dolari sticla. Trump ar fi cel de-al 47-lea preşedinte dacă va fi ales din nou, scrie The Guardian.

El a fost întâmpinat cu huiduieli zgomotoase, dar şi cu aplauze, a relatat Associated Press. Participanţii erau mai tineri şi mai diverşi decât mulţimile obişnuite ale mitingurilor lui Trump, a scris agenţia de presă.

Trump, amendat cu 355 de milioane de dolari

Ulterior, Trump a răbufnit la adresa judecătorului Arthur Engoron, care vineri i-a ordonat să plătească peste 354,9 milioane de dolari, după ce l-a găsit vinovat de comiterea intenţionată a unei fraude financiare pe parcursul unui deceniu.

Adresându-se susţinătorilor pentru prima dată de la pronunţarea hotărârii, candidatul pentru nominalizarea republicană la Casa Albă a declarat în faţa a mii de susţinători la un miting de campanie în Michigan că decizia a fost o "manevră de interferenţă electorală".

El a făcut afirmaţia neîntemeiată că judecătorul face parte dintr-o conspiraţie "de stânga" menită să îl împiedice să devină din nou preşedinte, adăugând că "aceste abuzuri respingătoare de putere nu sunt doar un atac la adresa mea, ci şi a tuturor americanilor".