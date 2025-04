Trump nu se oprește la războiul comercial. Proiect de ordin: Departamentul de Stat, vizat de o restructurare

O copie a documentului, consultată de Bloomberg și care circulă printre diplomații americani, include o serie de restructurări.

Ordinul ar elimina zeci de posturi și departamente, inclusiv cele care se ocupă de climă, refugiați, democrație și Africa, precum și Biroul Organizațiilor Internaționale, care asigură legătura cu ONU. Și reducerea drastică a operațiunilor diplomatice din Canada se află pe listă.

În situația în care documentul va fi implementat, ar fi una dintre cele mai mari reorganizări ale Departamentului de la înființarea sa în urma cu mai bine de 230 de ani.

Potrivit documentului, Departamentul de Stat ar urma să fie reorganizat în patru birouri regionale care acoperă regiunea Indo-Pacific, America Latină, Orientul Mijlociu și Eurasia. Ambasade și consulate „neesențiale” din Africa Subsahariană ar urma să fie închise, fără ca numărul acesta să fie cunoscut.

Totodată, toate aceste reorganizări ar trebui să fie puse în aplicare până la 1 octombrie 2025.

Momentan, nu este clar dacă întregul conținut al proiectului de ordin executiv ar urma să fie semnat de președintele american Donald Trump.

Informațiile privind acest proiect de ordin au fost date publicității de către The New York Times. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a calificat aceste informații drept „fake news”, prin intermediul unei postări pe platforma X.

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC

— Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2025