Trump nu va participa la summitul G20: „Nu voi reprezenta țara noastră acolo. Nu ar trebui să fie acolo”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, în cadrul America Business Forum din Miami, că nu va participa la summitul G20, programat în Africa de Sud la sfârșitul acestei luni.

„Nu voi merge. Avem o reuniune G20 în Africa de Sud. Africa de Sud nici nu ar mai trebui să facă parte din G, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo este grav. Le-am spus că nu voi merge. Nu voi reprezenta țara noastră acolo. Nu ar trebui să fie acolo”, a declarat Trump miercuri, la America Business Forum din Miami, potrivit Anadolu.

Liderul de la Casa Albă a mai afirmat și că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20.

„Africa de Sud nu ar mai trebui să facă parte din G (G20 – n.r.), pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo este grav”, a spus Trump.

Președintele american a spus de mai multe ori că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20, acuzând că țara tratează „anumite categorii de persoane foarte rău” și calificând acest lucru drept „o încălcare masivă a drepturilor omului”.

„Cum am putea să mergem în Africa de Sud pentru importanta reuniune a G20, când confiscarea terenurilor și genocidul sunt principalele subiecte de discuție?”, declara Trump în luna aprilie.

Africa de Sud a preluat președinția G20 pe 1 decembrie 2024, iar summitul este programat la Johannesburg în perioada 22-23 noiembrie.