Truss admite că este hotărâtă să rămână premierul Marii Britanii până la capătul mandatului

Un reporter de la Telegraph îi cere lui Truss să explice de ce ar trebui să rămână prim-ministru având în vedere ceea ce s-a întâmplat vineri.

Truss spune: „Sunt absolut hotărât să trec prin ceea ce am promis - să ofer o creştere economică şi prosperitate Regatului Unit pentru a confrunta furtuna. Am oferit deja plafonarea preţului energiei, asigurându-ne că oamenii nu se confruntă cu facturi uriaşe în această iarnă. A fost corectă, în faţa problemelor pe care le-am avut, că am acţionat decisiv pentru a ne asigura că avem stabilitate economică – acest lucru este de o importanţă vitală pentru oamenii şi întreprinderile din întreaga ţară”, a declarat premierul britanic, citată de BBC.

Premierul Liz Truss spune că vrea să crească economia şi că vrea o ţară în care oamenii să poată obţine locuri de muncă bine plătite.

„Vreau să ofer o economie cu impozite reduse, cu o creştere mare”, adaugă premierul.

Truss mai spune că este „clar” că părţi din mini-bugetul guvernului ei au mers „mai departe şi mai repede” decât se aştepta.

Ea continuă: „trebuie să acţionăm acum pentru a asigura pieţele prin disciplina noastră fiscală”.

Prin urmare, ea spune că s-a luat decizia de a menţine majorarea impozitului pe profit.

Truss spune că noul ei cancelar fiscal, Jeremy Hunt, îşi va conduce misiunea de a „a merge spre creştere” şi de a reuni reformele de care Regatul Unit are nevoie.

Ea spune că a acţionat „hotărâtor” astăzi pentru că prioritatea ei este să acţioneze în interesul naţional.

„Este greu, dar vom trece prin furtună”.

Truss spune că i-a părut „incredibil de rău” să-l piardă pe Kwasi Kwarteng din funcţia de cancelar, un „mare prieten”.

Nick Eardley, corespondent politic şef de la BBC, spune că premierul arată clar că nu şi-a schimbat poziţia fundamentală - că prioritatea economică trebuie să fie creşterea. Dar ea a recunoscut pentru prima dată că guvernul a mers mai departe şi mai repede decât se aşteptau pieţele.

Acest lucru este important - Truss pare să admită că ea şi fostul cancelar au făcut greşeli în privinţa planului lor.

Prin urmare, schimbarea impozitului pe profit, care speră că va ajuta să arate pieţelor că guvernul se gândeşte serios la echilibrarea contabilităţii. Pentru a încerca să se întoarcă pe drumul cel bun, ea a renunţat la un angajament cheie pe care l-a făcut în cursa pentru conducerea conservatoare.

În cele din urmă, Truss este întrebat despre comentariile fostului cancelar Philip Hammond, care a declarat mai devreme BBC că noul premier a „distrus” reputaţia Partidului Tory.

Ea este întrebată de Robert Peston de la ITV dacă îşi va cere scuze partidului ei.

Truss răspunde că este hotărâtă să respecte ceea ce şi-a propus când a făcut campanie pentru a deveni lider de partid.

Ea spune că Regatul Unit trebuie să aibă o economie cu o creştere mare, dar recunoaşte „problemele dificile” cu care se confruntă ţara.

A fost corect în interesul naţional să ia deciziile pe care le-a anunţat astăzi, adaugă ea.

Şi cu asta încheie conferinţa, spunând „mulţumesc frumos”.