Turiştii sunt alungaţi de incendiile violente din Turcia. 8 oameni au decedat, iar alţi 27 sunt în spital

Locuitorii şi turiştii au fost salvaţi de bărci mici în weekend, iar garda de coastă şi navele marinei au fost pregătite, în cazul în care era nevoie de o evacuare la scară mai mare, potrivit SkyNews.

Allyson, care locuieşte în staţiunea mediteraneană Marmaris de 15 ani, spune că „ceva este diferit pentru că nu am mai văzut asta până acum. Şi nu sunt doar aici, ci peste tot”.

Autorităţile investighează posibile incendieri, dar oamenii de ştiinţă dau vina pe schimbările climatice, cu temperaturi cu cinci sau şase grade mai mari decât media din această perioadă a anului.

Valul de căldură actual este alimentat de aerul cald din nordul Africii. Oraşul de coastă Antalya a înregistrat 42 de grade Celsius în weekend şi se aşteaptă ca temperaturile să ajungă la 47 de grade Celsius în această săptămână.

Incendiile au devastat şi mai multe zone din Grecia şi Italia. În oraşul italian Pescara, pe coasta Adriaticii, oamenii au fugit de pe plajă când au văzut fum şi flăcări care se ridicau dintr-o pădure de pin din apropiere. Mai multe persoane au fost rănite când au încercat să stingă flăcările care ajunseseră la casele lor.

Pe insula grecească Rodos, mulţi locuitori au rămas fără electricitate şi apă după ce un incendiu a ameninţat Valea Fluturilor, o bază militară şi satul Psinthos, toate acestea fiind evacuate.

This appears to be a closer view of one of the wildfires burning in Turkey. Honestly not sure how people are so calm pic.twitter.com/C7CEKCy2mj