Valul de căldură din Europa a dus deja la evacuarea a peste 50.000 de persoane. În Turcia incendiile fac ravagii

Au fost emise alerte de sănătate în Franța, Spania, Italia, Portugalia și Germania. Chiar și Țările de Jos, obișnuite cu un climat mai blând, au emis o avertizare privind temperaturile ridicate din zilele următoare, asociate cu umiditate ridicată.

„O mare parte din Europa de Vest se confruntă cu căldură extremă și valuri de căldură care sunt observate în mod normal în iulie sau august, nu în iunie”, a declarat Samantha Burgess, responsabilă strategică pentru climă la Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al UE.

Temperaturile au fost în unele locuri cu 5-10 grade Celsius mai ridicate decât ar fi trebuit să fie în această perioadă a anului, a spus ea.

În Turcia, incendiile au continuat să facă ravagii pentru a doua zi consecutiv în provincia vestică Izmir, alimentate de vânturi puternice, a declarat ministrul silviculturii, Ibrahim Yumakli. Peste 50.000 de persoane au fost evacuate din cinci regiuni, dintre care peste 42.000 din Izmir, a declarat autoritatea turcă de gestionare a situațiilor de urgență AFAD.

Wildfires are raging in Izmir and several other regions of Turkey, fueled by strong winds that have been blowing since Sunday morning.

