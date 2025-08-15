ONU: Cel puțin 1.760 de palestinieni uciși în Gaza în ultimele trei luni încercând să obțină provizii

Potrivit raportului ONU, citat de AFP, 994 dintre victime au murit în apropierea punctelor administrate de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), susținută de SUA și Israel, iar 766 de-a lungul rutelor convoaielor de aprovizionare. Agenția afirmă că este „conștientă de prezența altor elemente armate” în zonă, dar nu are dovezi privind implicarea acestora în atacuri.

Bilanțul reprezintă o creștere de câteva sute de morți față de datele publicate la 1 august, când erau înregistrate cel puțin 1.373 de victime.

De la începutul lunii august, ONU a documentat 11 incidente în nordul și centrul Gazei, în care palestineni ce asigurau securitatea convoaielor au fost atacați. Cel mai recent, pe 13 august, lovituri aeriene israeliene în zonele As Saftawi și Al Karameh au ucis cel puțin 12 persoane și au rănit alte 18. O altă lovitură, în zona At Twam, a ucis șase palestinieni.

ONU consideră aceste acțiuni parte a unui „tipar recurent” ce sugerează un „cârlig deliberat” al civililor implicați în protecția ajutorului umanitar. De la 7 octombrie 2023, agenția a consemnat „zeci de incidente” similare, care au contribuit la prăbușirea forțelor de ordine și la escaladarea tulburărilor în jurul distribuției de provizii.