Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să stingă incendiile

Ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska a declarat pentru presa locală că a solicitat două avioane cisternă din UE să fie desfășurate în zonele cele mai afectate.

Ajutorul vine în timp ce o a treia persoană a fost ucisă în lupta cu un incendiu de vegetație din regiunea de nord-vest a provinciei Leon.

Agenția meteorologică de stat a Spaniei, AEMET, a avertizat că va fi caniculă până luni, temperaturile urmând să depășească 44 de grade Celsius în unele zone, ceea ce a stârnit îngrijorări că incendiile de vegetație se vor extinde în continuare

„În momentul de față nu avem nevoie urgentă de cele două avioane Canadair, dar având în vedere prognoza meteo, dorim să avem acele avioane pe teritoriul național cât mai curând posibil, astfel încât să poată fi folosite, dacă va fi necesar. În acest moment, guvernul nu exclude solicitarea mai multor pompieri”, a spus Ministrul de Interne.

Miecuri, un civil și un pompier voluntar au fost uciși în Leon. Alte două persoane fuseseră deja declarate moarte.

Spania se numără printre mai multe țări europene care se confruntă cu temperaturi caniculare și luptă cu incendii de vegetație care au cerut ajutorul UE.

Alături de Spania, Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat, de asemenea, Mecanismul de Protecție Civilă al UE din cauza incendiilor. Orice țară afectată de o dezastru, în Europa și nu numai, poate solicita asistență de urgență prin intermediul mecanismului.