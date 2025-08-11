Atenționare de călătorie în Portugalia, din cauza temperaturilor ridicate și riscului de incendii

Portugalia menține riscul extrem de incendii de vegetație, în majoritatea regiunilor țării până miercuri.

În acest sens, rămân în vigoare măsurile excepționale de prevenire și protecție împotriva incendiilor, după cum urmează: interzicerea accesului, circulației și staționării vehiculelor în zonele împădurite; interzicerea utilizării focului deschis, a artificiilor și a altor dispozitive pirotehnice; restricționarea utilizării echipamentelor și utilajelor care pot genera scânteie sau pot produce aprinderi accidentale.

MAE le recomandă cetățenilor români să consulte următoarele surse oficiale: pagina de internet a Guvernului Republicii Portugheze (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc25), respectiv a Institutului Portughez pentru Mare și Atmosferă – IPMA, (https://www.ipma.pt/en/riscoincendio/rcm.pt/), precum și pagina Autorității Naționale de Urgență și Protecție Civilă (https://prociv.gov.pt/pt/home/), care conțin informații actualizate și hărți zilnice de prognoză a evoluției incendiilor de vegetație.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.