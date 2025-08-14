MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe informează că în autoritățile locale din Grecia mențin un risc ridicat de incendii de vegetație, din cauza condițiilor meteorologice extreme: temperaturi ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că autoritățile locale mențin un risc ridicat de incendii de vegetație, din cauza condițiilor meteorologice extreme: temperaturi ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.

MAE recomandă evitarea zonelor afectate sau cu risc iminent de incendiu și respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale.

Numere de contact folositoare

Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească sursele oficiale de informare, inclusiv pagina Ministerului elen al Protecției Civile și al Crizelor Climatice, care oferă hărți zilnice și ghiduri de autoprotecție: https://civilprotection.gov.gr/xartis.

În caz de alerte telefonice prin Serviciul 112, românii aflați în Grecia trebuie să urmeze instrucțiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau evacuarea organizată.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României la Atena la +30 210 6728875 sau +30 210 6728879, și Consulatul General de la Salonic la +30 2310 340088. În situații de urgență, sunt disponibile telefoanele de permanență: +30 697 899 6222 (Atena) și +30 694 604 9076 (Salonic).

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale www.mae.ro, https://atena.mae.ro și http://salonic.mae.ro. De asemenea, turiștii pot folosi aplicația digitală „mAIGreece”, disponibilă și în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.