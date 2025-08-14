Revolte în Grecia: sute de cetățeni protestează față de războiul și foametea din Gaza

Polițiștii greci au format joi un cordon în unul dintre cele mai mari porturi din Grecia, pentru a opri sute de protestatari pro-palestinieni care încercau să se apropie de un vas de croazieră israelian.

S-a întâmplat în portul Pireu, în apropiere de Atena, acolo unde demonstranții au avut torțe și au fluturat steaguri palestiniene, în spatele cordonului format din autobuze ale poliției anti-revoltă, potrivit Euronews.

Potrivit organizatorilor protestului, care au menționat postări online ale unor călători, printre pasagerii vasului s-ar fi aflat soldați ai armatei Israelului care se aflau în timpul liber.

„Nu îi dorim aici. Nu au ce căuta aici. Mâinile lor este pătat cu sângele unor oameni nevinovați. Nu ar trebui să îi primim cu brațele deschise”, a declarat Markos Bekris, unul dintre organizatorii protestului anti-Israel.

Grecia este o destinație de vacanță populară în rândul cetățenilor din Israel. Totuși, pe fondul războiului Israel – Hamas din Fâșia Gaza, dar și atenția globală cu privire la distrugerea în masă și pneuria de hrană au cauzat sute de proteste anti-Israel în Atena, dar și alte orașe din Grecia, precum și confruntări politice.

Opoziția de exteremă-stângă îndeamnă guvernul conservator să sisteze acordurile de cooperare comercială, dar și militară cu Israel.

Protestatarii greci pro-Palestina condamnă ofensiva militară a armatei israeliene în Gaza. Miercuri, protestele au început să protesteze și în orașul Volos, acolo unde un vas de croazieră israelian a acostat.

Luna trecută, același vas israelian de croazieră, nava Crown Iris, a părăsit insula greacă Syros, înaintea programului, fără ca pasagerii să debarce, după ce peste 150 de protestatari au manifestat în portul insulei. Proteste similare au avut loc și în Rodos și Creta.

Nu toți cetățenii Greciei sunt ostili față de Israel

Totuși, nu toți cetățenii greci se poziționează împotriva Israelului. Ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgianis.

Într-o postare publicată pe X, oficialul și-a cerut scuze pentru incidentul din portul Syros. „Le datorăm scuze acestor prieteni ai Greciei, care au ales să-și petreacă vacanța aici, dar prezența lor a fost refuzată în mod forțat de unii dintre cetățeni. Țara noastră rămâne ospitalieră față de toți cetățenii, iar antisemitismul nu are ce căuta aici”, a transmis Adonis Georgianis.