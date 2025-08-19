Ucraina a primit echipamente IT în valoare de 10 milioane de euro

Ucraina a primit echipamente tehnologice de la Coaliția IT, formată din țări aliate care au sprijinit țara în sectorul IT, în lunile iulie și august. Echipamentele pentru Ucraina au fost cumpărate cu fonduri oferite de Luxemburg, Belgia, Estonia și Irlanda, a precizat marți Ministerul Apărării, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit datelor transmise de minister, Ucraina a primit de la țările partenere „6.948 de laptopuri destinate Forțelor Armate ale Ucrainei, dar și sistemele de informații și comunicații Oberih, Impuls și Medical Information System”.

De asemenea, coaliția IT a mai oferit „318 stații de încărcare, 2.304 dispozitive de comunicații, 442 monitoare, echipamente pentru centrele de procesare a datelor ale Ministerului Apărării și Forțelor Armate ale Ucrainei, dar și echipamente de rețea pentru infrastructura IKS Oberih”.

Pentru ca infrastructura tehnologică să fie completă, armata ucraineană a primit și routere pentru internet, switch-uri, licențe, precum și alte echipamente destinate implementării rețelelor software ale armatei”, se arată în informarea transmisă marți de Ministerul Apărării din Ucraina.

Letonia a făcut o donație separată

De asemenea, Letonia a livrat separat în Ucraina peste 1.000 de routere. Echipamentele au depășit valoarea de 77.000 de euro.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, acestea sunt transporturile cu numărul patru și cinci venite din partea Coaliției IT în 2025.

La începutul anului, La începutul acestui an, în cadrul inițiativei, Estonia și Benelux au transferat echipamente în valoare de 3,3 milioane de euro în luna ianuarie, 7,5 milioane de euro în luna februarie și aproximativ 2 milioane de euro în luna aprilie.