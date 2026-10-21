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UE nu va relaxa sancțiunile energetice împotriva Rusiei, în ciuda acordului dintre Trump și Putin, spune Ursula von der Leyen

Uniunea Europeană nu va relaxa sancțiunile energetice împotriva Rusiei, în ciuda acordului încheiat de Statele Unite cu Moscova privind importurile de motorină, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
UE nu va relaxa sancțiunile energetice împotriva Rusiei, în ciuda acordului dintre Trump și Putin, spune Ursula von der Leyen
Iulian Moşneagu
21 oct. 2026, 13:44, Știri externe
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Într-un discurs adresat parlamentarilor europeni, ea a avertizat că „Rusia nu este un furnizor de energie de încredere, deoarece, după cum ne-a demonstrat experiența, ar putea oricând să folosească dependența energetică ca armă pentru a șantaja alte țări”, subliniind că Rusia a fost cea care a întrerupt livrările de gaze către Europa, relatează Politico.

„Aceasta este o lecție pe care Europa cu siguranță nu o va uita”, a adăugat ea.

La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu omologul său rus, Vladimir Putin, privind relaxarea sancțiunilor asupra importurilor de motorină, în contextul creșterii puternice a prețurilor petrolului la nivel mondial.

Câteva zile mai târziu, Trump a apărat acordul, argumentând că și Uniunea Europeană a cumpărat combustibili fosili din Rusia în valoare de miliarde de dolari, fără a oferi însă alte detalii.

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Ursula von der Leyen a abordat și problema dezechilibrului comercial dintre Uniunea Europeană și China.

Ea a confirmat că Executivul european ar putea prezenta încă din decembrie un nou instrument pentru combaterea practicilor comerciale considerate neloiale.

Acesta ar urma să se bazeze pe o propunere prezentată la începutul lunii de Germania și Franța și ar permite Comisiei Europene să restricționeze sau chiar să interzică importurile din țările ale căror practici comerciale sunt considerate dăunătoare pieței unice europene.

„Vedem cum se pierd locuri de muncă în principalele noastre regiuni industriale”, a declarat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a adăugat că UE va continua negocierile cu Beijingul, după încheierea unui acord privind limitarea importurilor de vehicule hibride chinezești.

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