Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la aeroportul Southend din Londra. Impactul cu solul, ca o „minge de foc uriașă”

Martorii au descris o „minge de foc uriașă” și coloane dense de fum negru ridicându-se de pe pistă.

Serviciile de urgență, inclusiv pompierii și poliția din Essex, au intervenit rapid la fața locului, conform Rai News.

Aeroportul a fost închis imediat, toate zborurile fiind anulate, inclusiv cele ale companiei easyJet.

🚨 BREAKING NEWS: A devastating plane crash occurred at London Southend Airport, UK.

A Beechcraft Super King Air light aircraft crashed and exploded into a massive fireball shortly after takeoff, Eyewitnesses described a horrific scene of black smoke and flames, prompting a… pic.twitter.com/9KrHzfgkeg

— Breaking News (@TheNewsTrending) July 13, 2025