Ion Cristoiu: Dacian Cioloș denunță un abuz al Poliției române prin care unui taximetrist i s-a ridicat în mod abuziv licența. Predoiu tace

A venit momentul să ne ocupăm nițel și de ceea ce am denumit scandalul Dacian-Cioloș-Taximetristul de la Otopeni. Vă citez o știre. Potrivit unui comunicat al IGPR, în noaptea de 10 spre 11 iulie, în intervalul orar 22:00-02:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henry Coandă au desfășurat o acțiune pe linia respectării legilor. La ora 23:45, un polițist a efectuat controlul unui autoturism taxi aflat în stații amenajate pentru accesul de transport în zona terminalului sosiri. În timpul efectuării controlului documentelor, polițistul a fost informat că un alt taximetrist ar fi refuzat să preia un pasager pe motiv că este a doua mașină la rând, conform regulii care nu permite plecarea din rând. Față de această situație, polițistul care verifica documentele a luat măsura sancționării contravenționale, și anume amendă în valoare de 500 de lei pentru refuzul de a prelua o cursă, și s-a dispus reținerea licenței profesionale a taximetristului respectiv.

Imediat, sigur, s-a aflat că taximetristul a refuzat să îl ia pe fostul premier, fostul șef de partid, fostul consilier prezidențial, actuala personalitate publică Dacian Cioloș, și în urma acestui refuz, poliția l-a sancționat pe taximetristul luându-i și pâinea de la gură, că dacă îți ia permisul ăla de licență, te poți duce să te spânzuri, dacă ești taximetrist de meserie. Mă rog, dacă ești politician, o premier, nu ți se întâmplă nimic. Și s-a presupus că domnul Dacian Cioloș a ieșit cu valiza, și acolo era un șef de taxiuri, s-a dus la acest taximetrist și el a zis nu pot să vă iau deoarece mai sunt două mașini în față.

Una era controlată de polițistul ăsta și cealaltă era fără șofer. Și am înțeles că este un om, și mi-a zis „nu pot, așa e regula”. Bun.

Până la o intervenție al lui Dacian Cioloș despre care voi vorbi, eram toți convinși că Dacian Cioloș a dus la polițistul ăla și a zis „băi, eu sunt Dacian Cioloș, nu vrea să mă ia un taximetrist, rade-l”. Și că polițistul l-a sancționat pe taximetristul luându-i pâinea de la gură.

Iată însă că a doua zi, Dacian Cioloș, care era pus într-o situație jenantă de comunicatul poliției spune așa: „Am văzut tot circul iscat de faptul că am fost refuzat de un taximetrist alaltăieri seara la aeroportul Henri Coanda. Am aflat ieri dimineață că respectivul taximetrist a fost amendat și că i s-a retras licența de taximetrie. Ca să fie foarte clar: eu nu am reclamat niciun șofer catre polițiști și nu cred că a fost vina taximetristului.