Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Crimeea

Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit vineri în Crimeea în timpul unui zbor de antrenament programat, ambii membri ai echipajului reușind să se catapulteze în siguranță, a relatat agenția de presă de stat TASS, citând Ministerul Apărării al Rusiei.
Andrei Rachieru
03 apr. 2026, 13:43, Știri externe

Aeronava zbura fără armament în momentul prăbușirii, a precizat ministerul, adăugând că o echipă de căutare și salvare la sol i-a evacuat pe piloți și că viețile acestora nu sunt în pericol, scrie Reuters.

Cauza accidentului nu este clară.

