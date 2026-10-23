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Un avion ucrainean de transport a luat foc la aterizarea în Japonia. Pista aeroportului, închisă până la stingerea flăcărilor

Un avion ucrainean de transport a luat foc în timpul aterizării pe aeroportul Chubu Centrair din Japonia. Flăcările au fost observate în partea din spate a aeronavei și au fost stinse rapid. Pista a fost închisă timp de 15 minute.
Un avion ucrainean de transport a luat foc la aterizarea în Japonia. Pista aeroportului, închisă până la stingerea flăcărilor
Avion cargo Antonov An-124 „Ruslan”/sursa foto: Hepta/Abaca Press/AA/ABACA
Maria Miron
23 oct. 2026, 12:45, Știri externe
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Incidentul s-a produs în seara zilei de joi, 22 octombrie, când avionul de tip Antonov An-124 „Ruslan”, operat de compania ucraineană Antonov Airlines, ateriza pe aeroportul internațional Chubu Centrair, din apropierea orașului Nagoya.

Potrivit NHK, un controlor de trafic aerian a observat flăcări în partea din spate a aeronavei. Flăcările au fost stinse rapid, iar pista aeroportului a rămas închisă timp de 15 minute.

Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată, însă Ministerul japonez al Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului, responsabil de siguranța transportului aerian, a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care au apărut flăcările.

Avioanele Antonov An-124, staționate temporar în Germania

După invazia rusă în Ucraina, compania ucraineană Antonov Airlines, specializată în transportul aerian de mărfuri grele și agabaritice, a anunțat că cinci avioane de transport An-124 „Ruslan” vor staționa temporar pe aeroportul din Leipzig, Germania.

La începutul lunii august 2026, în apropierea unui avion ucrainean An-124 aflat pe aeroportul din Leipzig a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibili.

Ministerele germane de Interne și de Externe au acuzat ulterior Rusia că s-ar afla în spatele tentativei de sabotaj. Moscova a negat orice implicare.

Antonov An-124 „Ruslan” este unul dintre cele mai mari avioane de transport din lume. Aeronava este proiectată pentru transportul unor încărcături foarte grele și voluminoase, fiind utilizată pentru echipamente industriale, utilaje și alte mărfuri care nu pot fi transportate cu avioane cargo obișnuite.

Avionul are o lungime de 69,1 metri și o anvergură a aripilor de 73,3 metri, iar capacitatea sa maximă de transport ajunge la 150 de tone de marfă.

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