Un bărbat a detonat o grenadă pe o platformă de tren din Ucraina: patru morți și 12 răniți

O explozie puternică a zguduit vineri platforma unei gări din orașul Ovruc, în regiunea Jîtomîr, după ce un bărbat a detonat o grenadă în timp ce polițiștii de frontieră verificau documentele pasagerilor.

Incidentul, petrecut în jurul orei 10:50 dimineața, a dus la moartea atacatorului și a trei femei de 29, 58 și 82 de ani, au anunțat autoritățile ucrainene.

Alte 12 persoane au fost rănite, unele grav, și au fost transportate la spitalul local, unde au fost mobilizate șase echipaje medicale, potrivit Centrului Regional de Urgență Medicală din Jîtomîr.

Conform Kyiv Independent, poliția a precizat că atacatorul era originar din Harkov și fusese reținut recent pentru o tentativă de trecere ilegală a frontierei în vestul Ucrainei.

Forțele de ordine și echipele de criminaliști se află la fața locului pentru a stabili motivele și împrejurările exacte ale exploziei.