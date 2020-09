Un bărbat din Washington a primit 80 de protestatari în casă pentru a-i scăpa de poliţie. Cum i-au răspuns locuitorii a doua zi

Rahul Dubey este un indian stabilit în Washington DC. El a devenit cunoscut pe reţelele de socializare după ce a primit în casă circa 80 de protestatari, în urmă cu două nopţi.

Rahul Dubey, un indian stabilit în Washington, a devenit erou local pentru oamenii care protestează de câteva zile împotriva rasismului. El a primit 80 de manifestanţi în locuinţa sa în momentul în care grupul de protestatari fusese încolţit de forţele de ordine.

Nu toţi protestatarii au încăput în casa bărbatului, iar intervenţia poliţiştilor s-a soldat cu 200 de arestări.

Gestul lui Dubey nu a rămas fără eco. A doua zi, sute de oameni s-au adunat în faţa casei sale şi l-au aplaudat.

"Nu sunt un erou. Am deschis o uşă", a spus acesta.

Salute to Rahul Dubey. He gave shelter to 70-80 peaceful #BlackLivesMattter protesters in his home in Washington DC, in danger from police on a rampage who had trapped them in a street.#RahulDubey #GeorgeFloyd #ICantBreathe #GOAT pic.twitter.com/gSXrHtlZLm