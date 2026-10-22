Un fond mondial trebuia să strângă un miliard de dolari pentru salvarea naturii, dar a primit doar 7.085 de dolari. Giganții farmaceutici, acuzați că profită fără să contribuie

Fondul Cali, lansat în februarie 2025, a fost conceput pentru a permite companiilor care folosesc informații genetice din natură să contribuie financiar la protejarea biodiversității. Însă, după mai bine de 18 luni, rezultatele sunt mult sub așteptări, potrivit unei investigații publicate joi, 22 octombrie, de The Guardian.

La începutul summitului ONU pentru biodiversitate COP17, organizat în Armenia, fondul înregistrase promisiuni de finanțare de numai 10.656 de dolari. Din această sumă, doar 7.085 de dolari fuseseră efectiv virați.

Companiile farmaceutice au obținut profituri de 161 de miliarde de dolari, dar nu au contribuit la fond

Contrastul dintre sumele strânse și câștigurile industriei farmaceutice a provocat reacții din partea organizațiilor de mediu. Potrivit unei analize realizate de Zero Carbon Analytics, cele mai mari 15 companii farmaceutice din lume au înregistrat profituri cumulate de aproximativ 161 de miliarde de dolari în 2025.

Cercetătorii estimează că aceste companii ar fi putut contribui cu aproximativ 756 de milioane de dolari la Fondul Cali, dacă ar fi aplicat regulile orientative de finanțare. Mecanismul recomandă contribuții voluntare echivalente cu 1% din profituri sau 0,1% din venituri, în funcție de criteriile aplicabile. June Rubis, cercetătoare la Universitatea Macquarie și reprezentantă a comunităților indigene în comitetul de conducere al fondului, a acuzat companiile că beneficiază de resursele naturii fără să contribuie proporțional la conservarea lor.

🌿 Can genetic data help finance #biodiversity protection? 1 year after the creation of The Cali Fund, momentum is growing to turn this innovative mechanism into a real source of funding for nature. We’re preparing for for #COP17 #TheCaliFund #DSI https://t.co/A0mpo3eELH — EU Environment (@EU_ENV) March 16, 2026

Aceasta a subliniat că fondul solicită doar o mică parte din câștigurile companiilor. Analiza Zero Carbon Analytics mai arată că sumele distribuite acționarilor de cele 15 companii în 2025 au fost de 175 de ori mai mari decât contribuția estimată pentru fond.

Industria medicamentelor trebuie să plătească pentru protejarea naturii?

Numeroase cercetări farmaceutice folosesc informații genetice provenite de la plante, microorganisme și alte organisme. Aceste date pot ajuta oamenii de știință să identifice molecule, mecanisme biologice și potențiale tratamente pentru diferite boli.

În trecut, utilizarea resurselor genetice presupunea adesea colectarea unor mostre fizice din natură. Astăzi, informațiile genetice pot fi secvențiate, stocate digital și utilizate în laboratoare aflate la mii de kilometri de locul de origine.

Acest proces a complicat regulile prin care țările și comunitățile de proveniență ar trebui să beneficieze de utilizarea comercială a resurselor lor genetice. Fondul Cali urmărește să reducă acest dezechilibru. Cel puțin jumătate din banii colectați ar urma să susțină prioritățile stabilite de populațiile indigene și comunitățile locale, inclusiv proiecte de conservare.

Doar trei companii mici au virat bani

De la lansare, fondul a primit doar trei contribuții efective din sectorul privat. Compania britanică de biotehnologie Prozomix a transferat 5.000 de dolari, TierraViva AI, tot din Marea Britanie, a contribuit cu 1.000 de dolari, iar firma belgiană E-Biom a virat 1.085 de dolari.

Marile companii farmaceutice nu au făcut până acum contribuții financiare. Industria susține însă că mecanismul propus prezintă probleme. Guilherme Cintra, reprezentant al Federației Internaționale a Producătorilor și Asociațiilor Farmaceutice, a explicat că nu toate medicamentele sunt dezvoltate folosind informații genetice digitale.

Potrivit acestuia, solicitarea unor contribuții calculate în funcție de veniturile totale ale companiilor ar putea fi disproporționată. Reprezentantul industriei a atras atenția și asupra posibilelor suprapuneri cu legislația existentă privind accesul la resurse genetice.

Compania franceză Sanofi a declarat că protejarea biodiversității reprezintă o componentă importantă a strategiei sale de mediu. La rândul său, grupul britanic GSK a transmis că susține obiectivele fondului, dar va decide dacă va contribui voluntar după clarificarea relației dintre mecanism și celelalte acorduri internaționale.

Fondul de un miliard de dolari, discutat la summitul ONU din Armenia

Situația Fondului Cali se află pe agenda summitului COP17, desfășurat între 19 și 30 octombrie la Erevan, capitala Armeniei. Finanțarea reprezintă una dintre principalele dificultăți ale eforturilor internaționale de protejare a naturii. Necesarul suplimentar global pentru conservarea biodiversității este estimat la aproximativ 700 de miliarde de dolari anual.

As more than a million species are facing the risk of extinction, the #COP17 Biodiversity Conference, which opens Monday in Armenia, is an opportunity to make peace with nature to protect people and planet. https://t.co/uFc0QpoShM https://t.co/iRtvuwUzMl — United Nations (@UN) October 19, 2026

Brian O’Donnell, directorul organizației Campaign for Nature, consideră că dependența exclusivă de contribuțiile voluntare este nerealistă și susține introducerea unor obligații pentru companiile beneficiare.

Reprezentanții Fondului Cali recunosc că sumele atrase sunt dezamăgitoare, dar afirmă că alte mecanisme financiare internaționale au avut nevoie de doi până la trei ani pentru a începe să colecteze contribuții importante. Organizatorii speră că discuțiile de la COP17 vor clarifica regulile de participare, pragurile și modalitățile de plată, astfel încât mai multe companii să se implice financiar.