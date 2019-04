Un G7 divizat se reuneşte la sfârşitul săptămânii, pentru a pregăti summit-ul din august

Diplomaţii cu rang înalt se luptă pentru a evita repetarea unui episod similar celui de acum zece luni, când preşedintele american Donald Trump nu a ţinut cont de eforturile altor lideri, dorind să demonstreze ca sunt un front unit, plecând devreme, anulând un comunicat comun între aliaţi şi criticând gazda canadiană.

Amid transatlantic discord, what's the point of the G7?https://t.co/bUjezDFWMX @AFPgraphics pic.twitter.com/9P36t67WXb