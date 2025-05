Un mare ziar britanic a fost interzis de la vânzare după ce a pus pe copertă liderul țării

Ediția tipărită a revistei The Economist pentru Asia, cu liderul vietnamez To Lam pe copertă, a fost interzisă în Vietnam, potrivit surselor din distribuția locală. Publicația, disponibilă în continuare în format electronic, l-a prezentat pe Lam cu două stele în locul ochilor, pe un fundal roșu, sub titlul „Omul cu un plan pentru Vietnam”: „Ni s-a ordonat să rupem coperta și articolul despre el, făcând revista nevandabilă. Mai târziu, ni s-a cerut să nu o mai vindem deloc”, a declarat directorul unei firme de distribuție, sub protecția anonimatului. Articolul îl descrie pe liderul țării drept un „un om dur al Partidului Comunist care trebuie să salveze povestea de succes a Asiei”, a relatat joi Reuters.

Coperta și articolele din The Economist au fost repostate de mii de ori pe rețelele sociale

Coperta și articolele din The Economist au fost repostate de mii de ori pe rețelele sociale de utilizatori din Vietnam, generând reacții împărțite: „Vietnamul pășește cu încredere într-o nouă etapă de dezvoltare, iar lumea observă acest lucru”, a scris un manager de vânzări pe LinkedIn. Altcineva a criticat descrierea lui Lam ca un „om dur”, afirmând că aceasta „subminează evoluțiile serioase politice și sociale care au loc în prezent în țară.”

Articolul The Economist relatează despre To Lam că este „un lider ambițios”, care „trebuie să se transforme într-un reformator” pentru a adapta modelul economic al țării și a o face mai prosperă. Lam, în vârstă de 67 de ani, a condus ministerul securității publice și, după o luptă pentru putere de mai multe luni, a ajuns anul trecut în fruntea Vietnamului, devenind președinte și apoi secretar general al Partidului Comunist.

Guvernul vietnamez cenzurează în mod obișnuit presa și cultura

Interdicția revistei se înscrie într-un cadrul mai larg de restricții. Ministerul Tehnologiei a blocat recent aplicația de mesagerie Telegram, motivând că platforma găzduiește grupuri ale opoziției și „subiecți reacționari”. Mii de utilizatori nu au putut accesa aplicația, iar Telegram s-a declarat „surprinsă” de această măsură, spunând că se conforma unoi cerințe noi ale guvernului.

Vietnam este clasat pe locul 173 din 180 în indicele libertății presei realizat de organizația Reporteri Fără Frontiere, iar autoritățile singurului partid care conduce țara mențin un control strict asupra presei și internetului. Persoanele care postează comentarii „anti-statale” online riscă să fie arestate, iar cărți, filme sau alte lucrări culturale sunt adesea interzise.

Numeroasele interdicții asupra presei și internetului evidențiază tensiunile dintre dorința de control strict a guvernului și aspirațiile populației pentru mai multă libertate de exprimare, într-un moment crucial pentru viitorul economic și politic al Vietnamului.