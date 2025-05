Un parapantist chinez a supraviețuit după ce a fost tras de un curent de aer la peste 8.000 de metri înălțime

Incidentul a avut loc într-o zonă montană din nord-vestul Chinei. Peng Yujiang testa un echipament nou, la înălțimea de 3.000 de metri, pe un platou din munții Qilian, când un curent de aer rar, cunoscut sub numele de „sugere de nori”, l-a tras în sus cu aproximativ 5.000 m într-o formațiune de nori.

Evenimentele au fost filmate cu o cameră montată pe parapanta lui Peng, iar filmarea a devenit virală după ce a fost postată pe Douyin, versiunea chineză a TikTok.

În imagini apare Peng care se ține de comenzile planorului, cu fața și o mare parte a corpului acoperite de cristale de gheață.

„A fost terifiant… Totul era alb. Nu puteam vedea nicio direcție. Fără busolă, nu aș fi știut încotro mă îndrept. Credeam că zbor drept, dar în realitate, mă învârteam. Am vrut să cobor repede, dar pur și simplu nu am putut. Am fost ridicat din ce în ce mai sus până am ajuns în interiorul norului”, a declarat el pentru China Media Group, conform BBC.

Peng a supraviețuit la limita morții, deoarece nivelul de oxigen este foarte scăzut la acea altitudine iar temperaturile pot să scadă până la -40 °C. Practic, Peng aproape a atins cea mai mare înălțime de pe planetă, Vârful Everest având 8.848 de metri.

Peng, care practică parapanta de patru ani și jumătate, a spus că este posibil să-și fi pierdut cunoștința în timpul coborârii..

Autoritățile chineze investighează incidentul, iar permisul de utilizare a parapantei al lui Peng a fost suspendat timp de șase luni, deoarece zborul nu a fost autorizat. Culmea este că Peng nu intenționa să zboare în acea zi. El testa echipamentul la sol și a fost ridicat în aer accidental, de vântul puternic.