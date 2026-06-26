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Un program cu Inteligență Artificială a anunțat că Donald Trump și JD Vance au murit din cauza rabiei

Un program cu Inteligență Artificială al unui motor de căutare pe internet anunță că președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance au murit din cauza rabiei. În plus, programul oferă detalii despre decese, dar și o sursă pentru informațiile false.
Un program cu Inteligență Artificială a anunțat că Donald Trump și JD Vance au murit din cauza rabiei
sursa foto: Futurism
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 13:40, Politic
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Programul cu Inteligență Artificială al motorului de căutare online DuckDuckGo le spune utilizatorilor că Trump a murit de rabie la începutul acestei luni, potrivit Futurism.

„Infecția a fost legată de o serie de evenimente în care a fost implicat și vicepreședintele JD Vance, care a murit cu puțin timp înaintea lui Trump”, este răspunsul programului cu IA.

Programul oferă detalii despre decesele lui Trump și Vance

Potrivit răspunsului care citează în mod eronat surse precum wkna49.com și abcnews.com, Trump a murit pe 7 iunie.

De asemenea, răspunsul include secțiuni intitulate „Data decesului” și „Circumstanțele morții sale”. Acesta menționează o secvență de evenimente care l-au implicat pe vicepreședintele JD Vance și tratamente neconvenționale recomandate de Robert F. Kennedy Jr. Pagina include și o imagine a lui Donald Trump.

Informații false și periculoase

Informațiile false răspândite de un program online deschid din nou discuția despre acuratețea IA. Se pare că în acest caz programul s-a bazat pe comentariile unor oameni care fie au glumit, fie au răspândit cu bună știință informații false despre Trump și Vance.

Experții atrag atenția că astfel de situații sunt foarte periculoase. În cazul Trump-Vance numeroși utilizatori au crezut că informația este reală și au deplâns decesele acestora.

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