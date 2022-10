UPDATE. Numărul morţilor creşte: ar fi de peste 150, pe lângă alţi 150 de răniţi.

UPDATE. Au fost 100.000 de oameni într-o zonă din Seul, pentru primul eveniment de Halloween de după ridicarea restricţiilor pandemice.

Cel puţin 59 de persoane au murit şi alte 150 au fost rănite, după ce au fost zdrobite de o mulţime numeroasă care înainta pe o stradă îngustă, în timpul sărbătorilor de Halloween din capitala Seul, informează agenţia de presă coreeană Yonhap, citând autorităţi.

Se pare că 100.000 de oameni aflaţi în zonă sărbătoreau primul eveniment de Halloween în aer liber, fără mască, de la startul pandemiei. Choi Cheon-sik, un oficial al Departamentului Naţional de Pompieri, a declarat că cel puţin alte 60 de persoane au fost tratate pentru răni şi că numărul morţilor ar putea creşte.

Oficialii au spus că se crede că oamenii au murit zdrobiţi, după ce o mulţime a început să împingă pe o alee îngustă din apropierea hotelului Hamilton, un loc important de petrecere din Seul.

El a spus că peste 400 de lucrători de urgenţă din toată ţara, inclusiv aproape tot personalul disponibil în Seul, au fost trimişi în stradă, pentru a trata răniţii. Oficialii nu a făcut public, imediat, un număr de morţi.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Serviciile de intervenţie resuscitau cardio-respirator cel puţin 50 de persoane în districtul Itaewon la ora 23:30 (1430 GMT) sâmbătă, potrivit presei locale.

Imagini de pe reţelele de socializare arătau mai multe persoane care erau asistate la faţa locului de către medici şi de cetăţeni privaţi. Reuters nu a putut verifica autenticitatea imaginilor.

Preşedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a dispus trimiterea unei echipe medicale de urgenţă în zonă şi a declarat că ar trebui pregătite paturi de spital pentru a minimiza numărul de victime, a precizat biroul său.

Massive stampede in Itaewon, people are dying and this is their reaction to ambulances carrying injured/dead bodies.



This is what you call 'Inssa', This is Itaewon class, This is the quality of Korean people. Happy Halloween🙃 https://t.co/WBZZYFr6CT