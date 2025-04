Ursula von der Leyen salută anunțul lui Trump de a suspenda tarifele reciproce

„Condițiile clare și previzibile sunt esențiale pentru funcționarea comerțului și a lanțurilor de aprovizionare”, a afirmat ea într-o declarație pe X.

Ea a adăugat că tarifele sunt taxe care nu fac decât să afecteze întreprinderile și consumatorii. „Acesta este motivul pentru care am pledat în mod constant pentru un acord cu tarife zero pentru zero între Uniunea Europeană și Statele Unite”, a spus ea.

I welcome President Trump’s announcement to pause reciprocal tariffs. It’s an important step towards stabilizing the global economy.

Clear, predictable conditions are essential for trade and supply chains to function.

Tariffs are taxes that only hurt businesses and consumers.…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025