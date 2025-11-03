În Rusia, anumiți parlamentari și personalități pro-Kremlin solicită interzicerea producției, pe care o acuză de subminarea valorilor tradiționale. Pe de altă parte, Ucraina consideră desenul animat un instrument de propagandă al Moscovei.

Ceea ce ar putea părea o situație absurdă este o dezbatere reală în jurul animației create în Rusia și vizionate de miliarde de copii de pe glob. Criticii ruși, printre care scriitorul Oleg Roy și politologul Vadim Popov, cer cenzurarea serialului. Aceștia susțin că personajul principal, Mașa, are un comportament capricios, este lipsită de respect față de adulți și animale și, cel mai grav, promovează un model periculos de independență, trăind singură, fără supravegherea părinților. Această perspectivă se aliniază cu ideologia promovată de Kremlin, conform căreia o fetiță autonomă, care nu se supune unei autorități masculine, reprezintă o problemă de ordin ideologic.

În contrast, în Ucraina există solicitări pentru eliminarea serialului de pe platformele online, însă din motive complet diferite. Deputatul Yaroslav Yurchishin afirmă că animația este un vehicul pentru propaganda rusă, acuzând-o de „militarizarea copilăriei” și de răspândirea narațiunilor impuse de Moscova.

În acest fel, „Mașa și Ursul”, cel mai de succes produs de animație din istoria Rusiei, a devenit în mod paradoxal un teren de confruntare politică între Moscova și Kiev, transformând un fenomen cultural global într-un subiect de dispută ideologică.