Verdictul care îl sperie pe Trump. „Suntem terminați” dacă taxele vamale sunt anulate

Președintele american Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea față de posibila anulare a taxelor vamale impuse în timpul administrației sale și a avertizat Curtea Supremă de la Washington să nu ia o decizie „împotriva Statelor Unite”.
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
13 ian. 2026, 12:45, Economic

Într-un mesaj postat luni pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a avertizat că o decizie împotriva SUA privind taxele vamale ar crea un „haos total” și ar putea obliga guvernul federal să ramburseze sume uriașe companiilor și partenerilor comerciali internaționali, scrie Business Insider.

El a precizat că, luând în calcul investițiile făcute de companii pentru a evita plata taxelor, pierderile ar putea ajunge la „trilioane de dolari”.

Decizia Curții Supreme vizează legalitatea taxelor vamale impuse de Trump în baza International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), o lege care permite președintelui să ia măsuri economice în situații de urgență, deși, conform Constituției SUA, competența de impunere a taxelor revine Congresului.

Instanțele inferioare au considerat că multe dintre aceste taxe sunt ilegale, iar piețele de predicție indică o probabilitate de aproximativ 70% ca decizia finală să fie împotriva lui Trump. În cazul unui verdict negativ, SUA ar putea fi nevoite să ramburseze miliarde de dolari deja colectate, iar impactul economic ar putea fi semnificativ.

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, a încercat să tempereze îngrijorările, afirmând că rambursarea sumelor colectate „nu va fi o problemă”. Cu toate acestea, Trump a susținut că impactul real, incluzând investițiile făcute de companii, ar fi devastator și greu de cuantificat.

Anunțarea deciziei Curții Supreme ar putea avea loc în următoarele zile, dar nu există certitudinea momentului exact. În timpul mandatului său, Trump a făcut din renegocierea relațiilor comerciale și impunerea de taxe vamale un pilon central al politicii economice, vizând parteneri majori precum Uniunea Europeană și Marea Britanie.

