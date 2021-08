VIDEO Incendiu scăpat de sub control, în Grecia. Flăcările se extind în nordul Atenei

Primele flăcări s-au aprins la orele prânzului, în apropierea fostei reşedinţe regale de vară din Tatoi. Însă incendiul s-a extins rapid în Ano Varymbombi, acolo unde se află mai multe centre de echitaţie, scrie ekathimerini.com . Focul a ajuns în preajma aşezării rezidenţiale Adames, determinând închiderea unei secţiuni a autostrăzii naţionale.

„Situaţia nu este deloc bună. Incendiul se îndreaptă spre Varymbombi şi este foarte aproape de locuinţe", a declarat primarul din Acharnon, oraşul de care aparţine Varymbombi.

Autorităţile din Grecia au evacuat zeci de locuinţe, inclusiv o tabără unde erau cazaţi aproximativ 80 de copii. Aceştia au fost transportaţi cu autocare până la cea mai apropiată staţie de metrou, de unde au fost preluaţi de părinţi. Oficialii au alertat populaţia prin intermediul mesajelor SMS, îndemnând rezidenţii să părăsească zona. De asemenea, locuitorii din suburbii cum ar fi Erythrea, sunt sfătuiţi să închidă ferestrele şi coşurile de fum pentru a opri pătrunderea fumului în case.

Η φωτιά προς Θρακομακεδόνες pic.twitter.com/3fdreWNOcV — Marion Lannister (@Marianne_Taha) August 3, 2021

„Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987", a declarat luni premierul Kyriakos Mitsotakis.

Conform prognozelor meteorologice, valul de căldură poate atinge temperaturi extrem de ridicate la începutul acestei săptămâni. Valorile extreme înregistrate în iulie 1987, la care s-a referit premierul, au ucis peste 1.000 de oameni, potrivit Euronews.

Mitsotakis a adăugat că autorităţile „fac tot posibilul pentru a controla situaţia”.

Serviciile meteo greceşti au prognozat temperaturi de 40-42° C pe insule şi 41-43° C pe continent pentru zilele de luni şi marţi, cu maxime de 44-45° C în Peloponez şi Tesalia. În Atena, temperaturile vor depăşi în aceste zile 40° C, cu maxime de 43° C şi minime de 31° C.