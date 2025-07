Grecia: A treia zi de luptă cu flacările în Creta, mii de persoane evacuate

Incendiul a izbucnit miercuri într-o zonă rurală aflată la est de orașul Ierapetra, în sud-estul insulei Creta, și a provocat pagube semnificative.

Până vineri, focul a distrus terenuri agricole, a ucis animale, a avariat case și ferme, iar aproximativ 6.000 de persoane – atât localnici, cât și turiști – au fost evacuate, potrivit Reuters.

La intervenție participă 130 de pompieri, 48 de autospeciale și 6 elicoptere, însă vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea. Oficialii spun că există riscul ca focarele stinse să se reaprindă din cauza trunchiurilor fumegânde.

🇬🇷 A massive fire is raging on the island of Crete in Greece: evacuation has been announced

