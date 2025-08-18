Lupta cu incendiile. Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania cer ajutor UE din cauza incendiilor cauzate de caniculă

Portugalia se pregătește pentru vreme mai răcoroasă în zilele următoare, după mai multe incendii forestiere severe. Starea de alertă națională din cauza incendiilor forestiere a fost declarată pe 2 august și urma să se încheie duminică, cu o zi înainte de sosirea a două avioane suedeze de stingere a incendiilor, scrie AP.

La fel ca în Spania, resursele Portugaliei au fost epuizate. Duminică, au fost mobilizați peste 4.000 de pompieri și peste 1.300 de vehicule, precum și 17 aeronave, a declarat Agenția de Protecție Civilă a țării.

Suprafața de pădure arsă în Portugalia în acest an este de 17 ori mai mare decât în 2024, ajungând la aproximativ 139.000 de hectare, potrivit calculelor preliminare ale Institutului pentru Conservarea Naturii și Pădurilor, un organism guvernamental.

Lupta contra incendiilor forestiere

Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania au solicitat, de asemenea, ajutorul forței de pompieri a UE în ultimele zile pentru a face față incendiilor forestiere. Forța a fost deja activată de atâtea ori în acest an cât în tot sezonul de incendii din vara anului trecut.

În Turcia, unde recentele incendii au ucis 19 persoane, părți ale regiunii istorice care include memorialele campaniei din Gallipoli din Primul Război Mondial au fost evacuate duminică, deoarece flăcările amenințau casele din nord-vestul țării.

Șase sate au fost evacuate ca măsură de precauție, a declarat guvernatorul provinciei Canakkale, Omer Toraman.

Aproximativ 1.300 de pompieri, susținuți de 30 de aeronave, au luptat împotriva incendiului, potrivit Direcției Generale pentru Silvicultură.

Un incendiu pe peninsula din nordul strâmtorii Dardanele a dus la închiderea facilităților pentru vizitatori din Gallipoli, a declarat conducerea sitului. Zona este presărată cu cimitire, monumente comemorative și alte vestigii ale bătăliilor purtate între trupele otomane și cele aliate în 1915.

Turcia a fost lovită de sute de incendii de la sfârșitul lunii iunie, alimentate de temperaturi record, condiții de secetă și vânturi puternice.