UE deschide ultimul cluster de negocieri pentru aderarea Albaniei

Se preconizează că această țară din Balcanii de Vest va încheia negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027, devenind astfel membră a UE până în 2030, potrivit Euronews.

Uniunea Europeană a hotărât impulsionarea negocierilor, considerându-le o necesitate geopolitică, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Potrivit ultimului raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în procesul de extindere a UE, Albania se află pe drumul cel bun pentru încheierea negocierilor de aderare în 2027. Alături de Muntenegru, Albania este considerată la momentul actual unul dintre liderii procesului de aderare la UE.

Albania mai are reforme de făcut pentru a accede la UE

Cu toate că procesul de aderare este avansat, Albania încă mai are reforme de făcut.

„Acum este momentul să accelerăm, în special în domenii critice precum reforma justiției, independența judiciară și lupta împotriva corupției”, a declarat comisarul după cea de-a șaptea Conferință interguvernamentale UE-Albania, care s-a desfășurat luni la Bruxelles.

Prim-ministrul albanez Edi Rama a declarat că progresul din acest an reflectă un deceniu de eforturi.

„Ceea ce Albania și albanezii câștigă în acest proces este ceva mai mult decât aderarea formală în sine. Câștigăm o țară care funcționează pe baza instituțiilor, a statului de drept, a tuturor standardelor și principiilor care fac țările UE atât de admirabile”, a declarat Rama.

Premierul Albaniei speră că ritmul ascensiunii se va accelera în următorii doi ani, care vor reprezenta o perioadă crucială pentru că toate țările candidate la UE trebuie să obțină aprobarea celor 27 de state membre, după cum a declarat anterior oficialul în cadrul summitului Euronews privind extinderea Uniunii Europene.