Confuzie în SUA. Medicii pediatri și autoritățile au recomandări diferite legate de vaccinare

Academia Americană de Pediatrie se abate substanțial de la recomandările guvernului american privind vaccinarea pentru prima dată în trei decenii. Noile recomandări ale pediatrilor americani privind vaccinarea împotriva COVID-19 au fost publicate marți și diferă de sfaturile CDC.

Experții spun că după ce scepticii vaccinării au ajuns la putere în noua administrație Trump, îndrumările guvernamentale au devenit din ce în ce mai confuze. Acest lucru nu va ajuta, a recunoscut James Campbell, vicepreședinte al comitetului pentru boli infecțioase al AAP.

„Va fi oarecum confuz. Dar în opinia noastră trebuie să facem alegerile corecte pentru copii, pentru a-i proteja”, a adăugat el, potrivit AP.

Medicii pediatri americani recomandă insistent vaccinarea împotriva COVID-19 pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 2 ani. Vaccinurile sunt recomandate și pentru copiii mai mari, a transmis AAP.

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., nu recomandă vaccinurile pentru copiii sănătoși de orice vârstă, dar spune că aceștia se pot vaccina la recomandarea directa a unui medic.

În iunie, un grup de experți CDC urma să facă recomandări cu privire la vaccinurile de toamnă. Printre opțiunile pe care grupul le-a luat în considerare se număra și recomandarea de vaccinuri pentru grupurile cu risc ridicat. Kennedy a refuzat să colaboreze cu grupul și a decis să formeze un consiliu propriu format din persoane sceptice în privința vaccinurilor. De asemenea, Kennedy a exclus AAP, Asociația Medicală Americană și alte organizații medicale de top din colaborarea cu consilierii săi.