Pompierii români din Grecia, gata să intervină la noi incendii de pădure

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii români sunt dislocați în zona Parcului Național Schinias, unde au efectuat exerciții practice de stingere a incendiilor de vegetație. Modulul a monitorizat atent zona, fiind pregătiți să intervină rapid, la nevoie.

„Această misiune reflectă angajamentul României de a sprijini autoritățile elene în gestionarea riscului ridicat de incendii, prin oferirea de resurse specializate și expertiză, în cadrul unei colaborări europene esențiale pentru protejarea vieții, mediului și bunurilor”, a precizat IGSU.

Pentru ziua de luni, nivelul de risc privind izbucnirea incendiilor de pădure este foarte ridicat. În acest context, modulul național va fi dislocat în puncte strategice, pentru a asigura un răspuns rapid și eficient în eventualitatea apariției unor focare.

Toate misiunile se desfășoară sub coordonarea directă a ofițerilor de legătură eleni și au ca obiectiv principal limitarea extinderii incendiilor către zonele locuite, precum și menținerea unei linii de protecție între frontul de ardere și suprafețele neafectate.

În perioada 1 august – 15 septembrie, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, participă, în Grecia, cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Programul de asistență, finanțat de Uniunea Europeană, a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunitățile din Grecia, grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Acesta face parte din noua politică a UE pentru prevenirea și limitarea incendiilor de pădure în sudul Europei și reunește, în acest an, pe teritoriul Republicii Elene, echipe din România, Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.