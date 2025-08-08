Prima pagină » Social » Pompierii români intervin în forță în Grecia. Luptă cu flăcările în regiunea Attica

Pompierii români intervin în forță în Grecia. Luptă cu flăcările în regiunea Attica

Pompierii români dislocaţi în Grecia intervin vineri pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie, prima misiune de acest fel de la deplasarea lor în această ţară.
Cosmin Pirv
08 aug. 2025, 21:07, Social

Potrivit IGSU, modulul naţional de stingere a incendiilor de pădure a fost solicitat să intervină la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est.

Salvatorii români intervin cu şapte autospeciale, inclusiv o cisternă de mare capacitate, cu un rezervor de 30.000 de litri de apă.

„Intervenţia este dificilă din cauza vegetaţiei uscate, a terenului accidentat şi a condiţiilor meteorologice care favorizează propagarea focului (vânt puternic)”, transmite IGSU.

Misiunea pompierilor români se desfăşoară sub coordonarea directă a ofiţerilor de legătură eleni şi constă în protejarea locuinţelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor ţării gazdă cu apă, precum şi crearea şi menţinerea unei linii de protecţie între focar şi suprafeţele neafectate.

Până la data de 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile de protecţie civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităţilor elene. Aceştia acţionează alături de echipe de intervenţie din Austria, Cehia, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria.