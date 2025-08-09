Pompierii români au intervenit toată noaptea pentru stingerea incendiilor de vegetație, în Grecia

Pompierii români dislocați în Grecia au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru stingerea unor incendii de vegetație.

Potrivit IGSU, pompierii români au continuat să acționeze în teren, desfășurând operațiuni pentru limitarea și lichidarea incendiului, protejarea locuințelor și a infrastructurii din zona de Sud a localității Palaia Fokaia, un oraș de coastă din Attica de Est, Grecia, alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și pentru prevenirea reaprinderilor.

Echipajele au derulat, de asemenea, misiuni de monitorizare permanentă a perimetrului afectat, intervenind prompt în sectoarele cu potențial ridicat de extindere a focului, în scopul asigurării protecției populației și a bunurilor acesteia.

Ulterior, în cursul nopții, pompierii și-au concentrat acțiunile preponderent asupra stingerii incendiilor de vegetație, desfășurând intervenții în condiții de vizibilitate redusă, pe teren accidentat și sub acțiunea unui vânt foarte puternic, care a favorizat extinderea focarelor.

Intervențiile au continuat fără întrerupere până în zorii zilei, transmite IGSU.