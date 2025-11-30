Noapte de foc pentru pompierii din Prahova. Au intervenit pentru inundații, copaci căzuți și alunecări de teren

Echipele ISU au evacuat apa din trei gospodării și beciuri în localitățile Măneciu și Bucov și au degajat copaci căzuți în Breaza, Ploiești și pe DJ102i, între Lunca Mare și Valea Doftanei. În acest ultim caz, din cauza unor impedimente tehnice, pompierii nu au putut înlătura copacul și pământul căzut pe drum.

Tot ieri seară, a fost semnalată o alunecare de teren în cartierul Podu Corbului din orașul Breaza, care a afectat un drum pe aproximativ 15 metri lungime și 2 metri lățime. La fața locului a rămas un echipaj al Poliției Locale pentru monitorizarea situației pe parcursul nopții.

În această dimineață, misiunile de recunoaștere în teren au continuat, fără a fi raportate probleme suplimentare.

ISU Prahova recomandă locuitorilor să fie prudenți și să anunțe autoritățile în cazul producerii unor incidente similare.