Verificări într-un bloc din Alba Iulia, unde se simte miros de gaz: un bărbat găsit decedat

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în Alba Iulia, pe str. V. Goldiș, în urma unui apel prin SNUAU 112 prin care este sezisat un miros de gaz pe casa scării unui bloc.

A fost oprită alimentarea cu gaz a blocului.

La locul evenimentului a mers și un echipaj din partea DelgazGrid.

De asemenea, în urma recunoașterii în teren, în interiorul unui aprtament a fost găsit un bărbat de aproximativ 45 de ani, decedat.

La ora transmiterii știrii, se lucrează la ventilarea apartamentului și a casei scării.

„Ca urmare a măsuratorilor efectuate de către echipajul DelgazGrid, concentrația de gaz (CH4) este negativă (0), fiind verificat atât apartamentul, cât și casa scării”, transmite ISU Alba.